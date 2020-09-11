У Дніпрі шукають зниклого безвісти підлітка. Фото і прикмети

У четвер, 10 вересня, в Дніпрі зник безвісти 14-річний Дмитро Русанов.

Хлопчик пішов із дитячої лікарні близько 17:00. Відтоді його місцезнаходження невідоме, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Прикмети зниклого: середньої статури, на шиї – товстий подвійний ланцюжок. Перед зникненням Дмитро був одягнений у чорну футболку з написом "Los Angeles" і джинси синього кольору.

Якщо Ви бачили зниклого хлопця або знаєте, де він може перебувати, повідомте про це в поліцію за номером "102" або (067) 725 70 81, (097) 706 23 55.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі школярку не пустили до їдальні зі своєю їжею. До цього мати учениці відмовилася від централізованого харчування в школі.

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