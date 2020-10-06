У Дніпрі шукають зниклого безвісти чоловіка. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 35-річного Олександра Тертиша.

Городянин пішов з дому 3 жовтня і досі не повернувся. Заява в поліцію про зникнення вже написана, повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на дружину чоловіка.

Дніпрянин проживає на житловому масиві Західний на вулиці Данила Галицького (Будьонного). Перед зникненням при собі у нього були паспорт, водійське посвідчення, ключі від квартири, тисяча гривень готівкою і банківська карта.

Зріст чоловіка – 176 сантиметрів, у нього сіро-блакитні очі і світло-руде волосся, однак зараз він підстрижений наголо. Особливі прикмети – великий викривлений ніс, шрам після операції на правому плечі у вигляді трьох точок. Олександр був одягнений у кросівки синього кольору, сині джинси, синю куртку-вітровку з капюшоном і кофту з принтом вовка.

Зниклий Олександр Тертиш. Дніпро оперативний

"Він працює трактористом і постійно за кермом. Він не п'є взагалі. Але останнім часом скаржився на головні болі та біль у плечі, де прооперували", – розповіла дружина зниклого.

За словами рідних, раніше чоловік ніколи не зникав. Якщо Ви бачили Олександра або знаєте, де він може перебувати, повідомте про це за номерами "102" або (066) 431-03-69, (098) 679-05-10, (098) 814-62-98.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі Дніпропетровської області група вимагачів третирувала чоловіка і його сім'ю заради грошей.