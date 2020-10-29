У Дніпрі шукають родину для дитини матері-злодійки

У Дніпрі шукають тимчасову прийомну сім'ю для 3-річного Максима, який залишився без батьків. Батько дитини кілька місяців тому помер від коронавірусу.

Мати хлопчика незабаром сяде у в'язницю на три роки за крадіжку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер і голова "Мартін-клуб" Вікторія Федотова.

Жінка вкрала телефон і здала його в ломбард. Коли злочин було розкрито, вона самостійно викупила мобільний з ломбарду і повернула його потерпілії. Незважаючи на це, городянка все ж відправиться до місця позбавлення волі.

Двох старших дітей жінки на цей час візьме під опіку тітка їх померлого батька. Молодшого ж Максима, який був народжений після розлучення батьків, не забирає ніхто.

У зв'язку з цим волонтер шукає в Дніпрі та області сім'ю, яка зможе на три роки прихистити дитину. За її словами, хлопчик вихований, взимку йому виповниться чотири роки.

"Шукаємо прийомну родину, але таку, яка зможе через три роки повернути сина Тані. Прикипіти серцем, любити, але обов'язково повернути. Тому що вона хороша мама, тільки бідова. Дніпро, допоможи", – написала Вікторія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі розшукують зниклу дівчину. Вона пішла з дому два тижні тому.