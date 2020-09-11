У Дніпрі школяра не пустили до їдальні зі своєю їжею

У Дніпрі в школі № 140 учениці заборонили приносити до їдальні обід з дому. До цього мати дівчинки прийняла рішення відмовитися від шкільного харчування.

За словами жінки, якість їжі, якою дітей забезпечує школа, її дочку не влаштовує. У зв'язку з цим вона вирішила перестати харчуватися централізовано з іншими учнями, повідомляє "UA: ДНІПРО".

"Зіткнулися з такою проблемою, що їжа нам дається холодною, вона не смачна. Продукти такі як помідори, огірки не дуже хорошої якості. Діти це не їдять", – розповіла Дніпрянка.

Після відмови від шкільного харчування дівчинка принесла їжу з собою і пообідала в їдальні. Наступного дня, за словами матері, дитину туди вже не пустили в зв'язку з тим, що вона не платить 30 гривень за харчування. Через те, що в класах у період карантину їсти не можна, два дні поспіль школярка залишалася голодною.

Мати дівчинки стверджує, що відразу ж звернулася з приводу цієї ситуації до класного керівника, однак проблему так і не вирішили. Директор школи № 140 Наталія Кулік у свою чергу заявила, що до неї звернень через даний інциденту не було зовсім:

"Я їм усім рекомендувала давати тільки, якщо це печиво, фрукти, дайте яблучко, дайте банан, дайте печиво, тістечко без кремів – це таке було побажання. Але у нас деякі діти приносять і кашу і якийсь салат їли, і проблем ніяких не було ", – розповіла Наталія.

На ситуацію відреагувала також Наталія Забара – заступник директора компанії "Контракт Продрезерв 5", яка організовує харчування в школі:

"Ми завжди оперативно реагуємо на всі побажання, зауваження від дітей і батьків. Відповідально заявляю, мама дитини не зверталася ні до мене, ні до завідуючої їдальні, ні до її співробітників із питанням по харчуванню її дитини. Наша компанія не має права заборонити харчуватися дітям у столовій залі, приносячи свою їжу в ланч-боксах з дому", – написала Наталія.

Жителі Дніпра в коментарях активно відгукнулися на тему харчування в школах. Вони відзначають, що проблема незадовільної якості їжі існує в багатьох навчальних закладах міста.

"Майже всі школи не особливо задоволені харчуванням. Вічно страшна і холодна їжа. Діти її не їдять. 100-й ліцей задоволений, але там не 30 коштує їжа, а 50 в день", – зазначає городянка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі директор школи захворіла на COVID-19, вона заявила про цькування. Зараз жінка разом із родиною перебуває на самоізоляції.

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