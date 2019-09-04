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4 вересня • оновлено в 17:03
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У Дніпрі шість районів залишаться без світла: кого торкнеться

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У Дніпрі 5 вересня в шести районах відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Область. онлайн

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Карпенко-Карого 1-30;

  • вул. Карпова 1а - 8;

  • вул. Луганська 1-10;

  • вул. Луговська 208-248;

  • вул. Майбороди 1;

  • туп. Неманский 1-4;

  • вул. Обухівська 1-41;

  • пров. Озерний 8, 10;

  • просп. Мануйлівський 33-72, 74, 76-78;

  • вул. Ростовська 151-201;

  • туп. Ростовський 2-22;

  • вул. Саперна 126-138;

  • вул. Спортивна 2-6;

  • вул. Трамвайна 55-57;

  • пров. Шкільний 10-14;

  • вул. Крюкова 26а-83;

  • вул. Саранська 8, 8а, 10;

  • вул. Таганрозька 46-82а.

Самарський район:

  • вул. Вільногірська 1-18а; 17а-71;

  • вул. Довженка 48;

  • вул. Орлина 34-165.

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Новокодацький район:

  • вул. Сорокового 1-45, 2-46;

  • вул. Стадіонна 2-36, 9-45;

  • пров. Перловий 1-20;

  • пров. Заповідний 1-13;

  • вул. Заповідна 1-36;

  • вул. Безлісна 18-41, 45-61, 87;

  • вул. Перлова 1-29;

  • вул. Ставкова 1-7;

  • вул. Загорянська 1-18;

  • вул. Колгоспна Балка 1-51;

  • ж/м Покровський 4а, 4в, 4д, 4ж, 4з, 5 л;

  • вул. Набережна Заводська 119ж.

Центральний район:

  • вул. Русанівська 1-69;

  • вул. Флотська 72-114;

  • вул. Багрицького 1-21, 23-73;

  • вул. Юрія Савченка 117, 119, 121а;

  • вул. Гродненська 2а;

  • пров. Європейський 2-12, 5-7;

  • пров. 1-й Похилий 2-14;

  • вул. Надії Олексієнко 129-143;

  • вул. Платовська 1-28;

  • вул. Кавалерійська 28-44; 9-21;

  • вул. Робоча 2-4;

  • вул. Канатна 3-21; 50-122;

  • вул. Аптекарська балка 15-90;

  • вул. Кабардіновська 1-26.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополь-3, 78,74, 72;

  • Запорізьке шосе 53а, 53б, 80, 52Д, 52Е, 68.

Чечелівський район:

  • вул. Василівська 1-17;

  • вул. Аптекарська балка 139, 141, 123-131, 91-121;

  • пров. Токарний 1-47.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 5 вересня заплановане масштабне відключення води на кількох вулицях.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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