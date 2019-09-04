У Дніпрі шість районів залишаться без світла: кого торкнеться

У Дніпрі 5 вересня в шести районах відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Область. онлайн
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Карпенко-Карого 1-30;
вул. Карпова 1а - 8;
вул. Луганська 1-10;
вул. Луговська 208-248;
вул. Майбороди 1;
туп. Неманский 1-4;
вул. Обухівська 1-41;
пров. Озерний 8, 10;
просп. Мануйлівський 33-72, 74, 76-78;
вул. Ростовська 151-201;
туп. Ростовський 2-22;
вул. Саперна 126-138;
вул. Спортивна 2-6;
вул. Трамвайна 55-57;
пров. Шкільний 10-14;
вул. Крюкова 26а-83;
вул. Саранська 8, 8а, 10;
вул. Таганрозька 46-82а.
Самарський район:
вул. Вільногірська 1-18а; 17а-71;
вул. Довженка 48;
вул. Орлина 34-165.
Новокодацький район:
вул. Сорокового 1-45, 2-46;
вул. Стадіонна 2-36, 9-45;
пров. Перловий 1-20;
пров. Заповідний 1-13;
вул. Заповідна 1-36;
вул. Безлісна 18-41, 45-61, 87;
вул. Перлова 1-29;
вул. Ставкова 1-7;
вул. Загорянська 1-18;
вул. Колгоспна Балка 1-51;
ж/м Покровський 4а, 4в, 4д, 4ж, 4з, 5 л;
вул. Набережна Заводська 119ж.
Центральний район:
вул. Русанівська 1-69;
вул. Флотська 72-114;
вул. Багрицького 1-21, 23-73;
вул. Юрія Савченка 117, 119, 121а;
вул. Гродненська 2а;
пров. Європейський 2-12, 5-7;
пров. 1-й Похилий 2-14;
вул. Надії Олексієнко 129-143;
вул. Платовська 1-28;
вул. Кавалерійська 28-44; 9-21;
вул. Робоча 2-4;
вул. Канатна 3-21; 50-122;
вул. Аптекарська балка 15-90;
вул. Кабардіновська 1-26.
Шевченківський район:
ж/м Тополь-3, 78,74, 72;
Запорізьке шосе 53а, 53б, 80, 52Д, 52Е, 68.
Чечелівський район:
вул. Василівська 1-17;
вул. Аптекарська балка 139, 141, 123-131, 91-121;
пров. Токарний 1-47.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 5 вересня заплановане масштабне відключення води на кількох вулицях.
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