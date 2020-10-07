У Дніпрі ще один університет пішов на карантин через COVID-19

Дніпровський національний університет залізничного транспорту з понеділка, 5 жовтня, пішов на тритижневий карантин.

На період карантину всіх студентів денної форми перевели на змішаний формат навчання. Про це повідомили в пресслужбі університету.

Навчання в такому вигляді за розкладом триватиме до 25 жовтня. Після адміністрація університету прийме рішення про продовження змішаного навчання або ж про переведення студентів на "дистанційку". Все буде залежати від рівня епідемічної загрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL :