У Дніпрі СБУ "накрила" підпільне виробництво антисептиків. Фото

У Дніпрі Служба безпеки України блокувала масштабне виготовлення фальсифікованих неякісних антисептичних препаратів.

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Виробництво організував власник двох відомих компаній, які займаються виготовленням косметики. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Нелегальний цех власник влаштував в одному з приміщень спортивного клубу. Готову продукцію збував по всій Україні через інтернет-сайт і соціальні мережі.

СБУ "накрила" підпільне виробництво антисептиків Пресслужба СБУ

Для підтвердження права на виробництво антисептиків він при продажу посилався на дозвіл, який виявилося дозволом на виробництво лосьйону для волосся.

За місцем виробництва правоохоронці виявили майже чотири тисячі літрів речовини "етилацетат", приблизно тисяча літрів готового фальсифікату, хімічні сполуки, порожню тару, наклейки та обладнання для виготовлення дезінфікуючих засобів.

СБУ "накрила" підпільне виробництво антисептиків Пресслужба СБУ

За висновком експертів, вилучений засіб може бути застосований лише для дезінфекції поверхонь та інструментів, а не для обробки рук людини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі завод, який виробляв сміттєві пакети, почав випускати пакети для дихання. Завод замінив виробництво на прохання лікарів.

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