У Дніпрі СБУ "накрила" ботоферму, яка поширювала фейки про коронавірус

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.

Їх діяльність координувала Російська Федерація. Устаткування організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра, повідомили в пресслужбі відомства.

Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала і управляла обліковими записами в соціальних мережах, які нібито належали громадянам України. Насправді ж використовувалися фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – більше 5000 ботів.

У Дніпрі СБУ "накрила" ботоферму ИСТОЧНИК

Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-карти українських операторів зв'язку і proxy-сервери вітчизняного сегмента.

У Дніпрі СБУ "накрила" ботоферму СБУ

Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, що виникла через пандемію COVID-19.

У Дніпрі СБУ "накрила" ботоферму СБУ

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника СБУ і його спільника, які перевозили на окуповану територію Донецької області готівку. У затриманих вилучили 6,4 мільйона російських рублів.

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