У Дніпрі рятують військових, які постраждали під час пожеж на Луганщині. Відео

У Дніпрі рятують військових, які постраждали під час пожеж на Луганщині. Колаж

У Дніпрі в опіковому центрі міської лікарні № 2 медики рятують військових, які постраждали під час гасіння пожеж у Луганській області.

У важкому стані поранених бійців вертольотом евакуювали в Дніпро. Один з потерпілих – 25-річний Владислав – отримав опіки 50% тіла, повідомляє "ТСН".

Військового прооперували, пошкоджені ділянки накрили штучною шкірою. Зараз чоловік перебуває в реанімації, згідно з прогнозами медиків лікування займе як мінімум півтора місяця. У другого постраждалого – 26-річного Олександра – опіки 10% тіла.

За словами лікарів, життю військових загрожують не тільки самі рани, але й можливі ускладнення. Серед них виділяють пневмонії, внутрішні кровотечі та зараження крові.

"Ми будемо робити все можливе, щоб таких ускладнень не було", – сказав лікар-комбустіолог Сергій Стажевський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Луганщині під час ліквідації пожежі загинув старшина ЗСУ з Дніпропетровської області. Тіло Артема Бондаренко знайшли під завалами бліндажа.

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