У Дніпрі рятують трьох прибулих із зони ООС бійців

Аліна Рашевська Життя міста 12:58, 21.07.2020 Оновлено: 13:02, 21.07.2020

У Дніпро 20 липня військовим вертольотом із зони бойових дій евакуювали трьох військовослужбовців.

Дніпрянина з мінно-вибуховою травмою доставили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. На даний момент лікарі-офтальмологи борються за його зір, повідомила на своїй сторінці в Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.

"Обласні офтальмологи дали радісну новину – зір наш земляк не втратив, але потрібне лікування. Зараз захисник проходить обстеження і лікування від наслідків мінно-вибухової травми в обласній лікарні Мечникова", – зазначила Губа.

Ще двох хворих бійців направили у військовий госпіталь. Загрози їхньому життю немає.

Скріншот
Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі від коронавірусу помер ще один пацієнт.

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