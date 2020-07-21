У Дніпрі рятують трьох прибулих із зони ООС бійців

У Дніпро 20 липня військовим вертольотом із зони бойових дій евакуювали трьох військовослужбовців.

Дніпрянина з мінно-вибуховою травмою доставили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. На даний момент лікарі-офтальмологи борються за його зір, повідомила на своїй сторінці в Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.

"Обласні офтальмологи дали радісну новину – зір наш земляк не втратив, але потрібне лікування. Зараз захисник проходить обстеження і лікування від наслідків мінно-вибухової травми в обласній лікарні Мечникова", – зазначила Губа.

Ще двох хворих бійців направили у військовий госпіталь. Загрози їхньому життю немає.

Скріншот Facebook / Тетяна Губа

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