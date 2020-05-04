У Дніпрі рятують трьох бійців ЗСУ з опіками

У Дніпро 3 травня із зони ООС вертольотом евакуювали трьох воїнів ЗСУ, які отримали бойові травми під час обстрілу.

За порятунок бійців взялися медики опікового центру. Один із травмованих знаходиться в реанімації, двоє – у відділенні, повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Військовослужбовці знаходяться у свідомості. Їх стан лікарі оцінюють як стабільний.

У Дніпрі рятують бійців ЗСУ з опіками Главком

За словами Губи, на даний момент на лікуванні в центрі перебувають п'ятеро захисників. Вони мають всі необхідні медикаменти і достатній запас штучної шкіри.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 3 травня, терористи шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті постраждали троє українських військовослужбовців.