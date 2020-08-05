У Дніпрі рятують півторарічну дівчинку з тяжкою інфекцією: потрібна допомога

У Дніпрі борються за життя дівчинки з важкою вірусно-бактеріальною інфекцією.

Маленькій пацієнтці всього півтора роки, з яких більше шести місяців вона бореться із захворюванням. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

Хвороба протікає дуже важко, від ускладнень постраждали печінка, серце і кишківник. Через те, що інфекція постійно повертається, дівчинці потрібна безперервна терапія антибіотиками. Дорогих ліків немає в лікарні і мати дитини змушена купувати їх сама.

"Сьогодні дитині потрібен сучасний антибіотик. Ціна одного флакона близько 2 000 - 2200 грн. І отримувати його потрібно як мінімум 10 днів. У батьків опускаються руки", - пише волонтер.

Якщо у Вас залишився непотрібний препарат "Завіцефта", Ви можете передати його дитині через волонтера Олександру. Також усі небайдужі громадяни можуть надати посильну матеріальну допомогу.

Реквізити для допомоги:

Рахунок: одержувач: БФ "БО" Совушка "ЄДРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АТ" А-Банк "

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня), також Ви можете перевести гроші на картку фонду 5583350100373193 через термінал

Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (картка оформлена на Тимощенкову Олександру) - вказати при переказі "для Христини"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують недоношену двійню, дітям потрібна допомога.