У Дніпрі рятують підстреленого лебедя. Фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області браконьєри підстрелили молодого лебедя.

Знерухомленого птаха знайшли у водоймі на території житлового масиву БАМ. Небайдужі містяни передали його зоозахисникам, повідомили в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське).

Лебедя оперативно доставили в дніпровську ветклініку "Акелла". Відомо, що він був поранений кілька днів тому, тому птах сильно виснажений.

У Дніпрі рятують підстреленого лебедя Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

У Дніпрі рятують підстреленого лебедя Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

У Дніпрі рятують підстреленого лебедя Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

"Лікар оглянув лебедя і зробив рентген. Кістки не травмовані, в районі грудей куля. Не міг він встати через біль. За кілька днів з моменту поранення лебідь дуже сильно втратив вагу, так як не міг зрушити з місця і дістати собі їжу. У кишечнику почався сильний запальний процес через бактерії. Не їсть", – сказано в публікації.

Птаха очікує тривале та вартісне лікування і подальший переїзд в притулок. За словами ветеринарів, при належному догляді у нього є всі шанси на повне одужання. Допомогти в цьому може кожен бажаючий:

Карта ПБ:

5168 7427 2237 9835 - Капінус Інеса

⠀

Карта монобанк:

4441114441727326

⠀

Paypal:

katerinapoland@gmail.com (з поміткою: "лебедеві")

⠀

Телефон для зв'язку:

0997815484.

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Одеський біопарк звертається до українців з проханням підтримати зоопарк під час карантину і допомогти прогодувати тварин. Громадянам пропонують взяти під патронат одну або кілька тварин і перераховувати гроші на рахунок біопарку.