У Дніпрі в Центрі матері і дитини імені професора Руднєва рятують двох малюків, які народилися раніше терміну.

Недоношена двійня – хлопчик і дівчинка – зараз у важкому стані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

Діти з'явилися на світ 15 червня, їх постійно переводили з однієї лікарні до іншої. З народженням двійні їхня сім'я стала багатодітною і у мами не вистачає коштів на дороге лікування.

У малюків ряд складних діагнозів: неспецифічний ентероколіт, бронхолегенева дисплазії, пізній неонатальний сепсис, недоношеність 28 тижнів

"Такий діагноз вимагає дорогих препаратів і в не маленькій кількості, потрібно допомогти зміцніти організмам цих крихіток. І тільки разом ми зможемо дати повноцінне життя цим дітям", - пише волонтер.

На тиждень дітям необхідні медикаменти, загальна вартість яких становить 25 тисяч гривень.

У Дніпрі рятують недоношену двійню: дітям потрібна допомога Facebook/Олександра Сова-Тимощенкова

Реквізити для допомоги:

Рахунок: одержувач: БФ "БО" Совушка "ЄДРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АТ" А-Банк "

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня), також Ви можете перевести гроші на картку фонду 5583350100373193 через термінал

Картка ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (картка оформлена на Тимощенкову Олександру) - вказати при переказі "для Денисових"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі потрібна допомога однорічному малюку, який випив хімічний розчин.