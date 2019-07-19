У Дніпрі рятують крихітних новонароджених двійнят: фото

У Центрі матері та дитини імені Руднєва в Дніпрі борються за життя недоношених двійнят.

Дівчатка народилися 11 липня на 27 тижні вагітності з вагою 740 і 900 грам, повідомляє krivbass.city.

У Дніпрі рятують недоношених дітей krivbass.city

Зараз двійнята знаходяться в реанімації, а їх маму вже виписали. Одна дитина не може дихати самостійно. Зараз дівчинка перебуває на штучній вентиляції легенів.

Новонароджені не можуть ковтати, їх живлять внутрішньовенно. За тиждень вони набрали 50 і 17 грам.

krivbass.city

Лікарі Центру матері і дитини не дають прогнозів, а кажуть, що все залежить від самих дітей. За словами лікарів, діти можуть пробути в реанімації більше місяця.

krivbass.city

Мама новонароджених Анастасія Макаренко розповіла, що дівчатка - довгоочікувані діти в сім'ї. Дівчина довго не могла завагітніти через генетичне захворювання, у неї було кілька викиднів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 липня в Миколаєві мати викинула новонародженого дитини на автовокзалі. Малюк помер до прибуття медиків.

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