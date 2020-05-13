За минулі дві доби в медзаклади Дніпра прибули на лікування двоє військовослужбовців.

В обласному кардіоцентрі рятують бійця з обширним інфарктом. Йому виконали складну операцію зі стентування, повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Також в Дніпро доставили захисника, який постраждав від укусу гадюки. За його лікування взялися медики міської багатопрофільної клінічної лікарні №4.

У Дніпрі рятують двох прибулих із зони ООС бійців Нодус

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 10 травня озброєні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників за добу не було.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram