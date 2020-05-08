У четвер, 7 травня, в Дніпро з зони ООС військовим вертольотом евакуювали бійця Збройних сил України з важкої бойовою травмою.

Захисника доставили в обласну лікарню імені Мечникова для обстеження наслідків поранення. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

У Дніпрі рятують бійця ЗСУ з важкої бойової травмою medpom.com.ua

Вона зазначила, що військовослужбовець знаходиться в свідомості.

"Ще сьогодні один мобільний госпіталь своїм медичним спецтранспортом привіз кілька хворих захисників в наш військовий госпіталь", – написала Губа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпро військовим вертольотом із зони ООС евакуювали бійця ЗСУ з проникаючим пораненням ока і осколковим пораненням стегна.

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