В обласній лікарні Мечникова в Дніпрі рятують двох бійців ЗСУ, які 8 березня постраждали в результаті попадання ворожої протитанкової керованої ракети на Донбасі.

За словами головного лікаря Сергія Риженка, чоловіки перебувають у важкому стані, проте з позитивною динамікою. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Одному з бійців офтальмологи провели складну операцію з порятунку ока.

У Дніпрі рятують бійців ЗСУ kubnews.ru

"Сергій, 39 років, водій. Доставлений з контузією, акубаротравмою, розривом слухового проходу, родом з Херсонської області. Він і раніше був в зоні АТО. Дмитро, старшина, 33 роки, родом з Кіровоградської області. Йому уламок пробив око, поранення грудної клітини, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті, стегна. Лице закривавлене при вступі до Мечникова ", – написав Риженко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил терористи обстріляли з ПТРК вантажівку ВСУ. В результаті попадання загинув український військовий, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.

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