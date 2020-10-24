У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка важить 28 кг

Софія Закревська Життя міста 15:30, 24.10.2020

У Дніпрі волонтери збирають кошти для лікування Вероніки Джиоєвої з міста Жовті Води. У свої 17 років дівчина важить всього 28 кілограмів.

Попередній діагноз пацієнтки – целіакія, проте він не пояснює нинішній стан дівчинки. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду "Герда" імені Анни Смольської в Facebook.

Останні три тижні Вероніка провела в реанімації. Стан пацієнтки було важким, у неї спостерігалася підвищена температура. Медики провели їй лапароскопію і тричі переливали кров, підтримували роботу серця та інших внутрішніх органів.

У лікарні дівчина знаходиться вже два місяці. За цей час вона не їла нормальної їжі, через що її вага досягла критичної позначки – 28 кг. Справжня причина нездужання досі не встановлена, проте лікар-реаніматолог в Дніпрі продовжує робити все, щоб зберегти життя дівчинки.

Вероніка Джиоєва.
Facebook / "Благодійний фонд "Герда" ім. Анни Смольської"

Кожен день на лікування Вероніки потрібно до трьох тисяч гривень, а іноді і більше. На даний момент фонд "Герда" витратив 102 571 гривень.

Як можна допомогти:

  • Карта ПриватБанку: 5169 3305 1488 0399 (Карта "ключ до рахунку" юридичної особи БФ "Герда", директор Мурашкін Михайло);

  • Номер рахунку в форматі IBAN. UA143052990000026005050258877 UAH. Призначення платежу "На лікування Вероніки Джиоєвої"

  • Для юридичних осіб: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "Герда" ім. Анни Смольський, ЄДРПОУ 39601699 Р\Р UA143052990000026005050258877 в відділенні "Жовтоводська філія" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Скріншот.
Facebook / "Благодійний фонд "Герда" ім. Анни Смольської"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі "Хатіко" вже кілька місяців шукає померлу господарку. Жінка померла під час прогулянки з собакою.

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