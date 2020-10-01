У Дніпрі рятувальники попередили про небезпечні стихійні явища

У Дніпрі та області рятувальники оголосили попередження про метеорологічні та стихійні явища.

Так, в найближчі дні очікуються сильні пориви вітру, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

1 жовтня в місті посилиться південно-східний вітер до 15-20 м/с. Вдень синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ з грозою. Температура повітря складе 17-19 градусів.

У п'ятницю, 2 жовтня, мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, а вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13 градусів, вдень 16-21 градус.

У суботу, 3 жовтня, також буде хмарно. Вночі прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 8-13 градусів, а вдень підніметься до 18-23 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує 70-річну Валентину Далідуткіну.