У Дніпрі рятувальники попередили про небезпечні метеорологічні явища. Слово і Діло

У Дніпрі з 27 липня по 2 серпня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища.

Як повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, в місті і області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Так, синоптики прогнозують:

27 липня: по області очікується мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі +17 +22 градусів, вдень + 29 +34 градусів.

По місту також прогнозують мінливу хмарність, день пройде без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі +18 +20 градусів, вдень + 31 +33 градусів.

28 липня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі +16 +21 градусів, вдень + 29 +34 грудусов.

29 липня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі +14 +19 градусів, вдень +32 +37 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі майже три роки розшукують зниклу жінку.