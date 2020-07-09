У Дніпрі рятувальники попередили про небезпечні метеорологічні явища

У Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища.

Як повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Рівень небезпеки 1 – жовтий.

Так, синоптики прогнозують:

9 липня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +12 +17 градусів, удень +25 +30. По місту вночі температура повітря складе +15 +17 градусів, вдень +26 +28.

10-11 липня: мінлива хмарність, без опадів. 10 липня вітер північний, 11 липня – східний, 7-12 м/с. Температура вночі +12 +17 градусів, удень +27 +32.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок 9 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 539 осіб, двоє з них – за останню добу.