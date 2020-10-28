У Дніпрі розшукують зниклу дівчину. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Життя міста 17:50, 28.10.2020

На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти 18-річну криворіжанку Лідію Логунову.

Дівчина пішла з дому 12 жовтня. З того часу вона не виходить на зв'язок із рідними, повідомляє "Кривий Ріг life".

Лідія проживала в районі Соцміста. Останнім часом вона працювала в суші-барі.

Прикмети: зріст близько 168 см, середньої статури, волосся темне, середньої довжини, очі карі.

Кривий Ріг life
Кривий Ріг life

Будь-яку інформацію про зниклу Лідію просять надавати за телефоном гарячої лінії групи розшуку зниклих дітей: +38 (097) 543-30-30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік побив дружину і погрожував сокирою дітям.

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