У Дніпрі розшукують зниклу дівчину. Фото і прикмети
На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти 18-річну криворіжанку Лідію Логунову.
Дівчина пішла з дому 12 жовтня. З того часу вона не виходить на зв'язок із рідними, повідомляє "Кривий Ріг life".
Лідія проживала в районі Соцміста. Останнім часом вона працювала в суші-барі.
Прикмети: зріст близько 168 см, середньої статури, волосся темне, середньої довжини, очі карі.
Будь-яку інформацію про зниклу Лідію просять надавати за телефоном гарячої лінії групи розшуку зниклих дітей: +38 (097) 543-30-30.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік побив дружину і погрожував сокирою дітям.