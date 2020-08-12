У Дніпрі розшукують зниклу дівчинку-підлітка: фото і прикмети

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти 13-річну Ємілію Шавріну.

Дівчинка пішла з дому 5 серпня близько 15:00. З того часу вона не виходить на зв'язок з рідними, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

Відомо, що в день зникнення вона планувала зустрітися з подругою. Батьки звернулися до поліції лише за тиждень, 11 серпня.

У Дніпрі розшукують зниклу дівчинку Facebook / "Пошук зниклих дітей"

Прикмети: зріст - близько 145 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, темне волосся, зелені очі.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Емілії, повідомляйте на лінію "102" або за номерами: 732-07-00, (098) 172-11-84.

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