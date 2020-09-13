У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 12:34, 13.09.2020

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 71-річного Анатолія Забєліна.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 16 серпня. Відомо, що дніпрянин зловживає спиртними напоями, повідомляє Інформатор.

Родичі зниклого припускають, що зараз він може бродяжити. Останній раз чоловіка бачили біля Курчатовського ринку.

Прикмети: худий, високий, сутулий.

Особливі прикмети: на лівій скроні чорна родима пляма, волосся сиве, бородатий.

У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка.
Інформатор

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Анатолія, звертайтеся на "102" або до Соборного відділення поліції: (097) 642-34-22.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шукають зниклого безвісти підлітка.

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