У Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка. Фото

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 71-річного Анатолія Забєліна.
Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 16 серпня. Відомо, що дніпрянин зловживає спиртними напоями, повідомляє Інформатор.
Родичі зниклого припускають, що зараз він може бродяжити. Останній раз чоловіка бачили біля Курчатовського ринку.
Прикмети: худий, високий, сутулий.
Особливі прикмети: на лівій скроні чорна родима пляма, волосся сиве, бородатий.
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Анатолія, звертайтеся на "102" або до Соборного відділення поліції: (097) 642-34-22.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шукають зниклого безвісти підлітка.
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