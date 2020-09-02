У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка з інвалідністю. Фото і прикмети

У Дніпрі шукають зниклого безвісти 50-річного Гаврилюка Едуарда Романовича.

18 серпня 2020 року чоловіка виписали з міської лікарні № 6. Відтоді його місцезнаходження невідоме, повідомили в Facebook-групі "Волонтерська група "Пошук зниклих дітей".

Зниклий Едуард Гаврилюк із дитинства має другу групу інвалідності та психічні відхилення. Він може займатися жебрацтвом і бродяжити.

На вигляд зниклому Едуарду Гаврилюку приблизно 45 років. Facebook/"Волонтерська група "Пошук зниклих дітей"

На вигляд чоловікові близько 45 років, зріст – 160 сантиметрів. Перед зникненням був одягнений у блакитну сорочку з коротким рукавом.

Якщо Ви знаєте, де може перебувати Едуард, повідомте про це за номерами 102, 732 07 00, 098 172 11 84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Речі хлопця знайшли біля кар'єру.