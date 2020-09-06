У Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента. Фото і прикмети

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 26-річного Лі Андрія Романовича.

Хлопець пішов із гуртожитку 28 серпня і зник. З того часу він не виходить на зв'язок з друзями та близькими, повідомляє Інформатор.

Студент проживає в 6-му гуртожитку медакадемії на Набережній Перемоги. З моменту початку пошуків пройшло вже більше тижня, однак будь-якої інформації про його можливе місцезнаходження досі немає.

Прикмети: зріст – 165-170 см, середньої статури.

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента. Інформатор

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Андрія, повідомте про це на лінію "102" або в Соборне відділення поліції: (097) 642-34-22.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром тіло зниклого підлітка знайшли в кар'єрі.