У Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента. 24rus.ru
У Дніпрі поліція оголосила в розшук 26-річного Лі Андрія Романовича.
Хлопець пішов із гуртожитку 28 серпня і зник. З того часу він не виходить на зв'язок з друзями та близькими, повідомляє Інформатор.
Студент проживає в 6-му гуртожитку медакадемії на Набережній Перемоги. З моменту початку пошуків пройшло вже більше тижня, однак будь-якої інформації про його можливе місцезнаходження досі немає.
Прикмети: зріст – 165-170 см, середньої статури.
У Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента. Інформатор
Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Андрія, повідомте про це на лінію "102" або в Соборне відділення поліції: (097) 642-34-22.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром тіло зниклого підлітка знайшли в кар'єрі.
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