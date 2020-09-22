У Дніпрі розшукують зниклого безвісти підлітка. Фото і прикмети

У Дніпрі майже три тижні шукають зниклого безвісти Стародубцева Олександра Олексійовича 2003 року народження.

Хлопець пішов зі свого будинку 3-го вересня близько 9:00, відтоді його місцезнаходження невідоме. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На вигляд хлопцеві 16 років, його зріст 168 сантиметрів, худорлявої статури. У зниклого підлітка довге русяве волосся. Перед зникненням підліток був одягнений у темні джинси і чорну футболку, на ногах – взуття червоного кольору.

На вигляд зниклому підлітку 16 років. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо Ви знаєте, де знаходиться зниклий Олександр Стародубцев, повідомте про це за номером (093) 268 68 42 або на лінію "102".

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