У Дніпрі розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото

Софія Закревська Життя міста 17:55, 20.08.2020

У Дніпрі шукають безвісти зниклого 37-річного Ковтуна Руслана Олександровича.

Чоловік не виходить на зв'язок вже п'ять днів. Городянин зник у неділю, 16 серпня, повідомили в Facebook-групі "Червоний Камінь".

Перед зникненням дніпрянин був одягнений в сині джинси і чорну футболку. Зріст чоловіка – 174 сантиметри.

Зниклому Руслану Ковтуну 37 років
Facebook/"Червоний Камінь"

Якщо Ви знаєте що-небудь про місцезнаходження Руслана Ковтуна, повідомте про це в поліцію за номером 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.

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