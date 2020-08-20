У Дніпрі розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото

У Дніпрі шукають безвісти зниклого 37-річного Ковтуна Руслана Олександровича.

Чоловік не виходить на зв'язок вже п'ять днів. Городянин зник у неділю, 16 серпня, повідомили в Facebook-групі "Червоний Камінь".

Перед зникненням дніпрянин був одягнений в сині джинси і чорну футболку. Зріст чоловіка – 174 сантиметри.

Зниклому Руслану Ковтуну 37 років Facebook/"Червоний Камінь"

Якщо Ви знаєте що-небудь про місцезнаходження Руслана Ковтуна, повідомте про це в поліцію за номером 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.

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