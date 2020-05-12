У Дніпрі розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 42-річного Євгена Кравченка із селища Іларіонове.

ОНОВЛЕНО: зниклого чоловіка знайшли. Він живий.

Євген приїхав до міста 7 травня і досі не виходив на зв'язок з родичами. В останній раз його бачили на площі Островського, повідомляє "Дніпро оперативний".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Євгена, повідомляйте за телефонами: 067-475-33-07, 063-103-99-07 або "102".

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.