У Дніпрі розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 08:32, 12.05.2020 Оновлено: 10:26, 12.05.2020

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 42-річного Євгена Кравченка із селища Іларіонове.

ОНОВЛЕНО: зниклого чоловіка знайшли. Він живий.

Євген приїхав до міста 7 травня і досі не виходив на зв'язок з родичами. В останній раз його бачили на площі Островського, повідомляє "Дніпро оперативний".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Євгена, повідомляйте за телефонами: 067-475-33-07, 063-103-99-07 або "102".

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

"Це чітко видно": український борець, який кинув виклик Усику, відповів боксеру

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених

Забрали ліки, а потім повідомили про смерть: як "безкоштовно" лікують коронавірус в лікарнях України

Звернення до Путіна: український борець Грицай виставив ультиматум Усику