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12 травня • оновлено в 09:32
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото

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У Дніпрі поліція оголосила в розшук 42-річного Євгена Кравченка із селища Іларіонове.

Чоловік приїхав до міста 7 травня і досі не виходив на зв'язок з родичами. В останній раз його бачили на площі Островського, повідомляє "Дніпро оперативний".

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Євгена, повідомляйте за телефонами: 067-475-33-07, 063-103-99-07 або "102".

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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