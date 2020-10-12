У Дніпрі розшукують підлітка, який не повернувся з прогулянки. Фото і прикмети
У Дніпрі розшукують 18-річного Данила Папушина.
Хлопець поїхав кататися на велосипеді 12 жовтня близько опівдня. Додому з прогулянки він так і не повернувся, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".
При собі у нього був мобільний телефон, але з обіду він вимкнений. Підліток проживає в районі залізничного вокзалу. Раніше він не зникав.
Прикмети: зріст приблизно 175 см, молодо виглядає.
Був одягнений: чорна кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, чорні кросівки.
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Данила, повідомляйте за номерами: (056) 732-07-00, (098) 172-11-84.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку.