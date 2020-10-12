У Дніпрі розшукують підлітка, який не повернувся з прогулянки. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Життя міста 07:35, 12.10.2020

У Дніпрі розшукують 18-річного Данила Папушина.

Хлопець поїхав кататися на велосипеді 12 жовтня близько опівдня. Додому з прогулянки він так і не повернувся, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

При собі у нього був мобільний телефон, але з обіду він вимкнений. Підліток проживає в районі залізничного вокзалу. Раніше він не зникав.

Прикмети: зріст приблизно 175 см, молодо виглядає.

Був одягнений: чорна кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, чорні кросівки.

Facebook / "Пошук зниклих дітей"
Facebook / "Пошук зниклих дітей"

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Данила, повідомляйте за номерами: (056) 732-07-00, (098) 172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Зеленський – про призначення чиновника Януковича в ОП: Майдан не розганяв, це просто слова

Зеленський сказав, на які поступки з Росією готовий піти в Мінську

Зеленський звільнив переселенців від сплати кількох податків

В Одесі вчителька влаштувала скандал із дитиною через українську мову. Аудіо

Міліція Білорусі пригрозила стріляниною бойовою зброєю по мітингувальникам