У Дніпрі розшукують підлітка, який не повернувся з прогулянки. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують 18-річного Данила Папушина.

Хлопець поїхав кататися на велосипеді 12 жовтня близько опівдня. Додому з прогулянки він так і не повернувся, повідомили в Facebook-групі "Пошук зниклих дітей".

При собі у нього був мобільний телефон, але з обіду він вимкнений. Підліток проживає в районі залізничного вокзалу. Раніше він не зникав.

Прикмети: зріст приблизно 175 см, молодо виглядає.

Був одягнений: чорна кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, чорні кросівки.

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Данила, повідомляйте за номерами: (056) 732-07-00, (098) 172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку.