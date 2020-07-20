У Дніпрі розшукують чоловіка з Києва. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують чоловіка з Києва. vmnews.ru

У Дніпрі шукають зниклого безвісти 40-річного киянина Кучапіна Олексія Юрійовича.

У четвер, 16 липня, чоловік повідомив, що їде з Києва до Дніпра через сервіс "BlaBlaCar". Відтоді не виходить на зв'язок, повідомляє "Київ Оперативний".

У день зникнення чоловік був одягнений в сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки, бежеву кепку. При собі у нього був зелений рюкзак. Зріст зниклого – 174 см, вага 90 кг.

У Дніпрі розшукують чоловіка з Києва Facebook / "Київ Оперативний"

Якщо Вам відомо що-небудь про місцезнаходження Олексія, повідомте про це за номером (099) 264 02 68 або 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка.