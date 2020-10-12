У Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку. Фото
У Дніпрі безвісти зникла Маханьок Світлана Юріївна, яка вийшла з дому 11 жовтня та не повернулася.
Як повідомив на своїй сторінці в Facebook син зниклої Олексій Тищенко, його мама пішла о 6:30 ранку і з тих пір про неї нічого не чути.
Відомо тільки те, що жінка була помічена біля Любимівського лісництва.
Якщо Вам відомо про місцезнаходження Маханьок Світлани, прохання повідомити за телефонами: 0508755941; 0930824840; 0963163177.
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