У Дніпрі "Ромео" по трубі поліз на 16-й поверх до коханої. Фото

У середу, 23 вересня, в Дніпрі на вулиці Тополиній 29-річний хлопець намагався по газовій трубі забратися на 16-ий поверх житлового будинку, де знаходиться квартира його коханої.

Увійти до багатоповерхівки містянину не дозволила консьєржка. Так як дівчина не відповідала на дзвінки і, за словами дніпрянина, могла перебувати в небезпеці, він зважився на крайні заходи, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У Дніпрі хлопець намагався залізти на 16-ий поверх багатоповерхівки. Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Очевидці інциденту викликали на місце патрульних. На момент приїзду поліцейських хлопець встиг подолати більше половини шляху. Охоронцям порядку вдалося вмовити громадянина не наражатися на небезпеку і спуститися на землю.

Від медичної допомоги містянин відмовився. Його речі, залишені на підвіконні сьомого поверху, дістали рятувальники за допомогою драбини. Патрульні доставили хулігана додому, передали рідним і провели профілактичну бесіду.

Інцидент трапився на вулиці Тополиній. Інформатор

На місце викликали поліцію і рятувальників. Інформатор

Містянин не постраждав. Інформатор

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