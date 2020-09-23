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У Дніпрі "Ромео" по трубі поліз на 16-й поверх до коханої. Фото

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
5,7 т.
У Дніпрі ''Ромео'' по трубі поліз на 16-ий поверх до коханої. Джерело: Колаж

У середу, 23 вересня, в Дніпрі на вулиці Тополиній 29-річний хлопець намагався по газовій трубі забратися на 16-ий поверх житлового будинку, де знаходиться квартира його коханої.

Увійти до багатоповерхівки містянину не дозволила консьєржка. Так як дівчина не відповідала на дзвінки і, за словами дніпрянина, могла перебувати в небезпеці, він зважився на крайні заходи, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У Дніпрі хлопець намагався залізти на 16-ий поверх багатоповерхівки.

Очевидці інциденту викликали на місце патрульних. На момент приїзду поліцейських хлопець встиг подолати більше половини шляху. Охоронцям порядку вдалося вмовити громадянина не наражатися на небезпеку і спуститися на землю.

Від медичної допомоги містянин відмовився. Його речі, залишені на підвіконні сьомого поверху, дістали рятувальники за допомогою драбини. Патрульні доставили хулігана додому, передали рідним і провели профілактичну бесіду.

Інцидент трапився на вулиці Тополиній.
На місце викликали поліцію і рятувальників.
Містянин не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі подружжя торгувало психотропами з Росії під виглядом БАДів.

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