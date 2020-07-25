У Дніпрі різко зросла кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 25 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 659 осіб, 18 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 133 особи. 66 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У вкрай важкому стані знаходяться чотири людини. Перемогти хворобу вдалося 526 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де в Дніпрі можна зробити тест на коронавірус і скільки це коштує.