У Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус

Станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 1 862 особи, 73 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 659 осіб. 236 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 203 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 34 летальних випадки, один з них – за минулу добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавирусной інфекції. З них 3 144 – виявлені за минулу добу, що стало новим "рекордом" за добовим приростом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram