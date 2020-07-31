У Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус. Колаж

Станом на ранок п'ятниці, 31 липня, в Дніпрі зафіксували 16 нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний результат тесту отримали 707 жителів міста. На даний момент з недугою борються 144 людини, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У важкому стані перебувають троє пацієнтів. 11 дніпрян очікують результатів дослідження в 21-й лікарні.

За весь час пандемії в Дніпрі зафіксовано 13 летальних випадків. Перемогли коронавірус вже 563 людини.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок п'ятниці, 31 липня, в Україні офіційно підтверджено 69 884 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 090 – виявлені за минулу добу.