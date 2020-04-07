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7 квітня • оновлено в 08:49
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Карина Бондаренко

У Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус

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У понеділок, 6 квітня, в Дніпрі зафіксували 5 нових випадків зараження коронавірусом серед жителів міста і області.

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Було проведено 94 обстеження на COVID-19, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Раніше в Дніпрі було зареєстровано всього вісім випадків захворювання.

У Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус

У Дніпрі різко зросла кількість хворих на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше, доктор наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила, що 80% українців заразяться коронавірусом і 20% з них потребуватимуть госпіталізації.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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