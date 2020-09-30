У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 10:10, 30.09.2020

Станом на ранок 30 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилася 3 881 особа. За минулу добу діагноз підтвердився у 173 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 847 осіб. 375 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 2 034 жителям Дніпра. 58 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що масова вакцинація від COVID-19 не є гарантією перемоги над цим вірусом.

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