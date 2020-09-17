У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 17 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 2222 особи. За минулу добу діагноз підтвердився у 108 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 815 осіб. 254 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 1407 жителям Дніпра. 40 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що інфікований коронавірусом може заразити іншу людину протягом трьох-чотирьох тижнів з початку захворювання.