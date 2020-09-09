У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 9 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1738 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 56 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 648 осіб. 244 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 1090 жителям Дніпра. 33 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Шовкопляс захворіла на коронавірус.

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