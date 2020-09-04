У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір Життя міста 09:15, 4.09.2020 Оновлено: 09:34, 4.09.2020

Станом на ранок 4 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1467 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 30 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 492 людини. 237 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 975 жителям Дніпра. 31 заражений COVID-19 помер.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що для того, щоб в Україні не збільшувалася кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19, школи слід було б перевести на дистанційне навчання.

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