У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 08:55, 31.08.2020

Станом на ранок 31 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1313 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 46 дніпрян.

На даний момент на лікуванні знаходяться 486 осіб. 243 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 827 жителям Дніпра. 25 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Івано-Франківська влаштував "бунт" і відмовився від правил "червоної зони".

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